Kilis'te Hatay merkezli deprem paniği

Merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olan 4,8 büyüklüğündeki artçı deprem Kilis ve çevre illerde hissedilirken kentte herhangi bir olumsuzluk ihbarı olmadığı öğrenildi.

Kilis'te deprem paniği

Merkez üssü Hatay olan deprem Kilis'te hissedildi

Artçı deprem Kilislileri sokağa döktü

KİLİS - Merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olan 4,8 büyüklüğündeki artçı deprem Kilis ve çevre illerde hissedilirken kentte herhangi bir olumsuzluk ihbarı olmadığı öğrenildi.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı verilerine göre, merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 05.32'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13,9 km derinliğinde meydana gelen depremde olumsuz bir durum oluşmadığı öğrenildi.