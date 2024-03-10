DEM Parti Hatay Kırıkhan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Hatay Kırıkhan adayı Mediha Yüksel kimdir?

Dem Parti Hatay Kırıkhan Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Hatay Kırıkhan adayı Mediha Yüksel kimdir?

DEM PARTİ HATAY KIRIKHAN ADAYI MEDİHA YÜKSEL KİMDİR?

Mediha Yüksel 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Hatay Kırıkhan Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Hatay Kırıkhan adayı Mediha Yüksel siyasetçidir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz