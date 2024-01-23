Kırıkhan'da Konteyner Yangını Söndürüldü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen konteyner yangınını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Alsancak Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte meydana geldi. Mahallede bulunan konteyner kentte, bir konteyner yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipler tarafından yapılan müdahale sonucunda yangın söndürüldü. Çıkan yangından dolayı konteyner kullanılamaz hale geldi. - HATAY