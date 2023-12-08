Kırıkhan'da cinayetten aranan zanlının evinde silah deposu bulundu
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde cinayetten aranan zanlının evinde yapılan aramada 4 tüfek, 3 tabanca ele geçirildi. Zanlının evinde ayrıca 4 şarjör, 120 dolu kartuş ve 51 fişek bulundu.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde cinayetten aranan zanlının evinde yapılan aramada 4 tüfek, 3 tabanca ele geçirildi.
Kırıkhan ilçesinde 2021 yılı Mart ayında bir kişinin öldürülmesi olayının zanlısı V.E., 7 Aralık'ta Kırıkhan'da saklandığı evinde yakalandı. Zanlı emniyetteki işlemlerin ardından çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının evinde yapılan aramada 4 tüfek, 3 tabanca, 4 şarjör, 120 dolu kartuş, 51 fişek ele geçirildi. - HATAY