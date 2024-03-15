DEVA Partisi Kırıkhan adayı Mehmet Şirikçi kimdir? 2024 DEVA Partisi Hatay Kırıkhan belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Kırıkhan belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Hatay Kırıkhan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Kırıkhan Belediye Başkan Adayı Mehmet Şirikçi kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET ŞİRİKÇİ KİMDİR?

Mehmet Şirikçi, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Kırıkhan belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KIRIKHAN ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Kırıkhan adayı belli oldu. DEVA Partisi Kırıkhan Belediye Başkan Adayı Mehmet Şirikçi oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.