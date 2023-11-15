Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Serbest Bırakıldı

Hatay'ın Kırıkhan ve Antakya ilçelerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay'da Kırıkhan ve Antakya ilçelerinde yapılan aramalar sonucunda yakalanan 2 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şehrin belirli noktalarında huzur ve güveni sağlamak amacıyla uygulamalar devam ediyor. Bu uygulama çerçevesinde Kırıkhan ve Antakya ilçelerinde şüpheli 2 şahsın evinde ve kendisine ait çadırda arama yapıldı. Yapılan aramalarda,1 kilo 085 gram metamfetamin, 30 gram kannabinoid,1 hassas terazi, 1 pürmüz ve 2 uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp ele geçirildi.

Olayla ile ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY