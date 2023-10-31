Kırıkhan'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yapılan operasyonda, bir evde uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Ev sahibi tutuklandı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde evinde uyuşturucu madde ve silah ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli bir kişinin evine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 340 gram uyuşturucu madde, 7 uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, birer av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan ev sahibi, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa