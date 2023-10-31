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Kırıkhan'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yapılan operasyonda, bir evde uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Ev sahibi tutuklandı.