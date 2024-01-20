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Hatay'da sis nedeniyle ulaşım olumsuz etkilendi

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Antakya, Defne, Kırıkhan, Belen, Hassa ve Kumlu ilçelerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle kara yollarında trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımı olumsuz etkiledi.

Antakya, Defne, Kırıkhan, Belen, Hassa ve Kumlu ilçelerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle kara yollarında trafik yoğunluğu yaşandı.

Kara yollarında önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Güncel

Kırıkhan Antakya Belen Hatay Ulaşım Hava Durumu Trafik Yaşam Güncel Haberler

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