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Kırıkhan'da Altın Sikke Operasyonu: Binlerce Sikke Ele Geçirildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yapılan operasyonda, altın olduğu değerlendirilen binlerce sikke ele geçirildi ve ev sahibi gözaltına alındı.