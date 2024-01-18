Ümit Özdağ, Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. İskenderun ilçesinde gazetecilerle bir araya gelen Özdağ, daha sonra İskenderun'da esnafı ziyaret ederek Kırıkhan ilçesine geçti. Kırıkhan'da depremzedelerle görüşen Özdağ, bir restoranın açılışını gerçekleştirdi ve partililerle konuştu. Şehitliği ziyaret eden Özdağ, ardından Reyhanlı ve Hassa ilçelerine giderek esnaf ziyaretinde bulundu.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
Kentteki programları kapsamında Özdağ, İskenderun ilçesinde gazetecilerle bir araya geldi.
Daha sonra İskenderun'da esnafı ziyaret eden Özdağ, Kırıkhan ilçesine geçerek konteyner kentlerdeki depremzedelerle görüştü.
Kırıkhan'da bir restoranın açılışını gerçekleştiren Özdağ, burada partililerle konuştu.
Özdağ, daha sonra Kırıkhan ilçesindeki şehitliğe geçerek dua etti.
Ardından Reyhanlı ve Hassa ilçelerine giden Özdağ, esnaf ziyaretinde bulundu.