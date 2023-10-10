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Hatay'da geri dönüşüm malzemesi yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde seyir halinde olan bir tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, tırda bulunan geri dönüşüm malzemeleri zarar gördü.