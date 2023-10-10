Hatay'da geri dönüşüm malzemesi yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı
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Yaşam Haberleri
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde seyir halinde olan bir tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, tırda bulunan geri dönüşüm malzemeleri zarar gördü.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde geri dönüşüm malzemesi yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Antakya-İskenderun yolu Topboğazı mevkisinde seyir halindeyken dorsesi alev alan 46 ACK 439 plakalı tırın sürücüsü, aracını sağa çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, geri dönüşüm malzemesi yüklü dorsedeki yangını söndürdü.
Kaynak: AA / Yaşam