Sağlık için spor yapacaklar
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Sağlık için spor yapacaklar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sağlık için spor yapacaklar

Gaziemir Belediyesi, 7-14 Nisan tarihlerini kapsayan Dünya Sağlık Haftasına özel bir etkinlik hazırladı.

Gaziemir Belediyesi, 7-14 Nisan tarihlerini kapsayan Dünya Sağlık Haftasına özel bir etkinlik hazırladı.

Gaziemir Belediyesinin Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü iş birliğiyle, 9 Nisan Cuma günü saat 09.00'da Gaziemir Festival Alanında Sağlıklı Yaşam etkinliği düzenlenecek.

Her yaştan Gaziemirlinin katılımına açık olacak etkinlikte, spor eğitmenleri eşliğinde, sosyal mesafe kurallarına uyularak aerobik ve pilates dersleri yapılacak. Hava şartlarının olumsuz olması durumda etkinlik aynı saatte Esbaş Spor Salonunda gerçekleştirilecek. Etkinlikle "sağlıklı yaşam için spor yap" mesajı verilecek.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, vatandaşları spor yapmaya teşvik etmek amacıyla sosyal mesafe kurallarına uyarak düzenlenecek sağlıklı yaşam etkinliğine her yaştan Gaziemirlinin katılabileceğini belirtti. - İZMİR

Sağlık için spor yapacaklar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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