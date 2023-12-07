İzmir'de maskeli saldırgan iş yerine pompalı tüfekle saldırdı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir iş yerine pompalı tüfekle saldıran maskeli şahıs, kendisine yardım eden 3 kişi ile birlikte, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir iş yerine pompalı tüfekle saldıran maskeli şahıs, kendisine yardım eden 3 kişi ile birlikte, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 30 Kasım günü Gaziemir ilçesi Beyazevler Mahallesi 556 Sokak'ta bulunan bir oto galeriye pompalı tüfekle ateş eden maskeli saldırganın izini sürdü. Olayla ilgili yapılan saha çalışmaları kapsamında, çevrede bulunan 400'e yakın kamera incelemesi sonucu, saldırının İ.Ö. adlı bir erkek tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Olay yerine iki otomobille gelen ve İ.Ö.'ye yardım ettikleri belirlenen Y.Ç., A.E. ve N.Ç. adlı şüphelilerin de adresleri belirlendi. Polis ekiplerince adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheli de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

İş yerini neden kurşunladıkları hakkında ifade vermedikleri öğrenilen şüpheliler, tutuklama istemiyle adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin dördü de gece vakti silahlı tehdit suçundan tutuklandı. - İZMİR