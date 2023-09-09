İzmir Gaziemir'de Orman Yangını Çıktı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde Sarnıç Göleti yakınlarındaki ormanda yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Gaziemir'deki Sarnıç Göleti yakınlarındaki ormanda, bugün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekiler durumu orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak ve 8 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 6 dozer sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.