ANALİG 2022-2023 Osman Bayrakdar Sezonu Basketbol Yarı Final Maçları Tamamlandı

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 2022-2023 Osman Bayrakdar Sezonu basketbol yarı final maçları İzmir'de tamamlandı. İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen turnuvada kız takımları Gaziemir Spor Salonu, erkek takımları Halkapınar Spor Salonu'nda maçlarını oynadı. Müsabakalarda İzmir Kız takımı Kocaeli, erkek takımı ise Sakarya takımını yenerek finale gitmeye hak kazandı. Dereceye giren diğer takımlara madalyaları verildi. İzmir temsilcileri Samsun'da düzenlenecek olan ANALİG Basketbol Türkiye Birinciliği müsabakalarında mücadele edecek.