Hamza Dağ, İzmir taksicilerinin taleplerini dinledi

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında bir araya geldiği taksicilerin taleplerini dinledi, sorunları birlikte çözeceklerini belirtti.

Dağ, Gaziemir ilçesinde devam ettiği ziyaretlerinde Gaziemir Abdullah Arda Meydanı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi, sohbet ettiği taksicilerin talep ve beklentilerini dinledi.

Adnan Menderes Havalimanı taksi durağında 50 taksici ile görüşen Dağ, ulaşım sektörünün temsilcileriyle görüş alışverişinde bulundu.

Taksiciler, "Ankara, Altınyol ve Yeşillik caddelerindeki trafik sorunu, korsan taksi, taksicilerin İzmir Şehir Hastanesi'ne giriş çıkışları" ile ilgili problemlerini anlattı.

AK Parti İlçe Başkanı İsmail Yaşadı ve İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık'ın da bulunduğu ziyarette konuşan Dağ, şunları kaydetti:

"Ankara, Altınyol ve Yeşillik caddelerindeki trafik sorunlarına karşı birlikte hareket ederek çözümler üreteceğiz. İzmir'in kalbi olan bu caddelerde yaşanan sıkışıklıkları gidermek için projelerimizi hayata geçireceğiz. Korsan taksilerle mücadelede ise sıfır tolerans ilkesi benimseyeceğiz. Güvenli ve düzenli bir ulaşım için birlikte çalışacağız. İzmir Şehir Hastanesi'ne giriş çıkış konusundaki zorlukları biliyoruz. Bu konuda sizlerle birlikte çözüm yolları bulacak, sorunları ortadan kaldıracağız. Taksici esnafımız, şehrimizin günlük yaşamında önemli bir rol oynuyorsunuz. Sizin refahınız ve halkımızın konforu için çaba sarf edeceğimizden şüpheniz olmasın. Beraber el birliğiyle, İzmir'i daha yaşanabilir ve ulaşılabilir kılacak adımları atacağız. Hep birlikte, güzel İzmir'imizi daha da ileri taşıyacağımıza inancımız tam."