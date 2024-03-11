Alphan Kolaşinliler kimdir? Memleket Partisi İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı Alphan Kolaşinliler kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi İzmir Gaziemir Belediye Başkan adayı ise Alphan Kolaşinliler. Alphan Kolaşinliler kimdir? Alphan Kolaşinlilernereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ALPHAN KOLAŞİNLİLER KİMDİR?

Uluslararası ticaret uzmanı olan Alphan Kolaşinliler, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi İzmir Gaziemir Belediye Başkan adayıdır.