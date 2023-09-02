İzmir Gaziemir'de Orman Yangını

İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alındı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Gaziemir ilçesi Ulaştırma Okulu yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 5 helikopter, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan yaptıkları müdahaleler ile alevleri kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR