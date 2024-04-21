İzmir'de parkta uyuşturucu satanlar tutuklandı
İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan Akatlar Parkı'nda uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda parkta uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen iki zanlı tutuklandı. Diğer şüpheliler ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde parkta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.
Akatlar Parkı'nda uyuşturucu satıldığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri çalışma başlattı.
Parka giden ekipler, O.G. ve S.U'nun otomobildekilere uyuşturucu sattığını tespit etti.
Polis, O.G. ve S.U. ile otomobildeki M.S, U.K, B.Ç. ve A.E.D'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin üstlerinde ve adreslerindeki aramalarda uyuşturucu hap, esrar ve fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.G. ve S.U. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri savcılıktaki ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.