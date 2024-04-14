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İzmir'de yangında kalbi duran kedi itfaiye ekibinin müdahalesiyle hayata döndü

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İzmir'in Gaziemir ilçesinde, ev yangınında dumandan etkilenen ve kalbi duran kedi, itfaiye ekibinin müdahalesiyle hayata tutundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Atıf Bey Mahallesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katında yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler, evde bulunan kedinin kayıp olduğunun belirtilmesi üzerine çalışma yürüttü. Dumandan etkilenmiş halde bulunan kedinin kalbinin durduğu tespit edildi. İtfaiye ekibi tarafından kalp masajı yapılan, solunum cihazıyla desteklenen kedinin kalbi yeniden atmaya başladı. Veteriner hekime götürülen kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Açıklamada ayrıca, Konak ilçesi Güzelyalı semti 40. Sokak'ta tel örgüye sıkışan kirpinin, itfaiye ekibince teller kesilerek kurtarılmasına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziemir İtfaiye İzmir kedi Hayvan Hakları Yaşam Güncel Haberler

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