DEM Parti İzmir Gaziemir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Gaziemir adayı İsmet Başcı ve Emine Dayıoğlu kimdir?

Dem Parti İzmir Gaziemir Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti İzmir Gaziemir Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Gaziemir adayı İsmet Başcı ve Emine Dayıoğlu kimdir?

DEM PARTİ İZMİR GAZİEMİR ADAYI İSMET BAŞCI KİMDİR?

İsmet Başcı 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İzmir Gaziemir Belediye EşBaşkan adayıdır.

DEM PARTİ İZMİR GAZİEMİR ADAYI EMİNE DAYIOĞLU KİMDİR?

Emine Dayıoğlu 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İzmir Gaziemir Belediye EşBaşkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz