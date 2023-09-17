İzmir Gaziemir Belediyesi 2023-2024 Kış Dönemi Kurslarına Kayıtlar Başlıyor

İzmir Gaziemir Belediyesi'nin 2023-2024 kış dönemi kurslarına kayıtlar yarın başlayacak.

İzmir'in Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği 2023-2024 kış dönemi kurslarına kayıtlar 18 eylül pazartesi (yarın) günü başlayacak. Kurslara katılmak isteyen yurttaşlar 25 Eylül'e kadar gaziemir.bel.tr adresini ziyaret ederek çevrimiçi kayıt yaptırabilecek.

Belediyenin her yaştan yurttaş için düzenlediği kültür sanat kursları kapsamında tiyatro, bağlama, perküsyon, gitar, keman, Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Halk Müziği Korosu, İngilizce, seramik, resim, fotoğrafçılık, yaratıcı drama, bale, robotik kodlama, STEM, piyano, annemle sahnedeyim, renkli oyunlar mutlu kadınlar drama atölyesi olmak üzere 19 farklı branşta kurs verilecek.

Kurslar; Atatürk Kültür Merkezi, Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi ve 23 Nisan Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği Kültür Evi'nde düzenlenecek.

5 MERKEZDE 8 SPOR KURSU

Mustafa Kemal Atatürk Çok Amaçlı Spor Salonu, Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu, ESBAŞ Spor Salonu, Gaziemir İlçe Stadı'nda düzenlenecek spor kursları kapsamında okul öncesi hareket eğitimi, halk dansları, pilates, aerobik, yoga, jimnastik, badminton, ve satranç dallarında eğitim verilecek.

Kurslarda verilen hizmet kalitesini artırmayı ve kursların sürekliliğini sağlamayı amaçlayan belediye kursiyerlerden aylık 100 lira ücret alacak.