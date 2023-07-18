Seferihisar Teos Cup Plaj Futbol Turnuvası Şampiyonu Sakin Şehir Seferihisar Spor

Geleneksel Seferihisar Teos Cup Plaj Futbol Turnuvası'nda Sakin Şehir Seferihisar Spor şampiyon oldu. Turnuvaya 8 takım katıldı ve renkli görüntülere sahne olan turnuva büyük ilgi gördü. Sakin Şehir Seferihisar Spor final maçında Gaziemir Futbol Kulübü'nü 7-6 yenerek kupaya uzandı.

Geleneksel Seferihisar Teos Cup Plaj Futbol Turnuvası'nda şampiyon, Sakin Şehir Seferihisar Spor oldu.

15-16 Temmuz tarihlerinde Şenes Erzik Plaj Futbol Sahası'nda gerçekleşen plaj futbolu turnuvasına Sakin Şehir Seferihisar Spor, Gaziemir Futbol Kulübü, Deniz Futbol Kulübü, Gençordu, Göztepe, İzmir Futbol Kulübü, Arslan Gücü, 1461 Trabzon takımları katıldı. Renkli görüntülere sahne olan turnuva, vatandaşlardan da büyük ilgi gördü. 2 gün boyunca süren turnuvada, Sakin Şehir Seferihisar Spor final maçında Gaziemir Futbol Kulübü'nü 7-6 yenerek kupaya uzandı. Deniz Futbol Kulübü ve Gençordu arasında oynanan üçüncülük maçını 5-2 kazanan Deniz Futbol Kulübü, turnuvayı 3'üncü tamamladı.

8 takımın katıldığı turnuvanın gol kralı Sakin Şehir Seferihisar Spor'dan Batuhan Aksu olurken, en iyi kaleci Sakin Şehir Seferihisar Spor'dan Tuna İğdi, en değerli oyuncusu ise Gaziemir Futbol Kulübü'nden Egehan Durgun seçildi. - İZMİR