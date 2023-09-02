İzmir Gaziemir'de Ormanda Yangın Çıktı
İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan ormanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 1 saat içinde kontrol altına alındı.
İZMİR'in Gaziemir ilçesinde ormanda yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alındı.
Gaziemir'deki Ulaştırma Okulu yakınlarındaki ormanda, saat 17.30 sıralarında yangın başladı. Çevredekiler durumu orman ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 5 helikopter, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, 4 dozer bölgeye sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Yaşam