Üye Girişi
Haberler

İzmir'de apartmandan hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı

Son Güncelleme:
Abone Ol

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir apartmandan hırsızlık yapan şüphelinin çaldığı eşyalarla skutere binip kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki apartmandan hırsızlık yapan şüphelinin çaldığı eşyalarla skutere binip uzaklaştığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, 29 Kasım'da saat 10.00 sıralarında Atıfbey Mahallesi Etiler Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, girdiği apartmanda daire kapılarının önündeki skuter, valiz ve hoparlörleri çaldı. Çaldığı eşyalarla skutere binen şüpheli, kaçtı. O anlar binanın güvenlik kameralarına yansıdı.

İhbar üzerine soruşturma başlatan polis, görüntülerden 20-25 yaşlarında olduğu tahmin edilen ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik Güvenlik Kamerası İzmir Hırsızlık 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUGÜN (2 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 2 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu 2023? Hususi araçlara kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği zorunluluğu kimleri kapsıyor? CAN GÜRZAP NEDEN ÖLDÜ, ne zaman öldü? Can Gürzap kimdir, kaç yaşında, nereli, hastalığı neydi? 3 ARALIK NE GÜNÜ? 3 Aralık ne olarak kutlanıyor, anılıyor? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve önemi! Tarih belli oldu! GTA 6 FRAGMAN YAYINLANDI MI? Gta 6 fragman yayınlanma tarihi belli oldu! Gta VI (6) fragman izle! Dursun Ali Erzincanlı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Dursun Ali Erzincanlı şiirleri! Güneş doğduktan sonra sabah namazı kılınır mı DİYANET? Sabah namazı güneş doğduktan kaç dakika sonra kılınır DİYANET? CUMARTESİ GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI? 2 Aralık 2023 Eczane çalışma saatleri! Tesla Cybertruck Türkiye fiyatı ne kadar, belli oldu mu? Cybertruck özellikleri neler, içi nasıl? Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (48. BÖLÜM) İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Ümit Özdağ hakkında neden soruşturma başlatıldı? Porshce CEO'su Nazif Mehmet Yazıcı kimdir? 2 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title