İzmir'de apartmandan hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir apartmandan hırsızlık yapan şüphelinin çaldığı eşyalarla skutere binip kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki apartmandan hırsızlık yapan şüphelinin çaldığı eşyalarla skutere binip uzaklaştığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, 29 Kasım'da saat 10.00 sıralarında Atıfbey Mahallesi Etiler Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, girdiği apartmanda daire kapılarının önündeki skuter, valiz ve hoparlörleri çaldı. Çaldığı eşyalarla skutere binen şüpheli, kaçtı. O anlar binanın güvenlik kameralarına yansıdı.

İhbar üzerine soruşturma başlatan polis, görüntülerden 20-25 yaşlarında olduğu tahmin edilen ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.