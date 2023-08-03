İzmir'de otomobil polis otosuna çarptı: 4 yaralı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir otomobilin refüjü aşarak polis otosuna çarptığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 3'ü polis memuru olmak üzere 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, bir otomobilin refüjü aşarak polis otosuna çarptığı kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada ise 3'ü polis memuru olmak üzere 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kaza, bugün 16.25 sıralarında Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Osman Can B. yönetimindeki 35 ATM 978 plakalı otomobil, caddede seyir halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı yönden gelen Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekibinin otosu ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Osman Can B. ile polis otosunda bulunan komiser İ.Ş., polis memurları V.B. ve U.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulans ile Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, otomobilin refüjü aşarak polis otosuna çarptığı kaza anı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Osman Can B.'nin kullandığı otomobilin seyir halinde olduğu sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak polis otosuna çarptığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.