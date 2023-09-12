AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı İsmail Yaşadı, hedeflerini açıkladı

AK Parti Genel Merkezi tarafından Gaziemir İlçe Başkanlığına atanan İsmail Yaşadı, 2024 yerel seçimlerini hedeflediğini belirtti. Yaşadı, Gaziemir'in sorunlarını çözmek için projeleri olduğunu ve tüm Gaziemirlilere kapılarının açık olduğunu ifade etti.

Ak Parti Genel Merkezi tarafından Gaziemir İlçe Başkanlığına atanan İsmail Yaşadı, hedeflerinin 2024 yerel seçimleri olacağını söyledi.

Yaşadı, yaptığı açıklamada, kendisine bu görevi layık gören parti büyüklerine ve yöneticilerine teşekkür etti.

Ak Parti'nin hep ilklere imza attığını hatırlatan Yaşadı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın oluruyla partimizin Gaziemir İlçe Başkanı olarak atandım. Artık gün, partimiz, şehrimiz ve Gaziemir için daha çok mesai harcama zamanı. Önümüzde 2024 yerel seçimleri var. Dolayısıyla ilk hedefimiz yerel seçimler olacak. İnşallah Gaziemir'i yeniden AK belediyecilikle tanıştırmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz." dedi.

Gaziemir'de doğup burada yaşayan biri olarak ilçenin sorunlarını yakından takip ettiğini hatırlatan Yaşadı, çözüm yolları noktasında da proje ve düşünceleri olduğunu dile getirdi.

Partisinin kapılarının tüm Gaziemirlilere açacağını vurgulayan Yaşadı, şunları kaydetti:

"Ekip ruhu çok önemli, dolayısıyla ortak akılla hareket edeceğiz. Gaziemirli hemşerilerimizle problemlere çözüm yolu arayacağız. Küskünlükler ve kırgınlıklar olmayacak. Türkiye Yüzyılı gibi, tüm parti mensuplarımız ve vatandaşlarımız başarı yolunda tek yürek olacak. Biz başarıya inandık, vatandaşlarımızın da bu yolda sonuna kadar bizim arkamızda olacağına yürekten inanıyorum. Birlikte büyük başarılara imza atacağımıza inancım sonsuz."