DEVA Partisi Gaziemir adayı Kemal Gökalp Akpir kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Gaziemir belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Gaziemir belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İzmir Gaziemir adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Gaziemir Belediye Başkan Adayı Kemal Gökalp Akpir kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

KEMAL GÖKALP AKPİR KİMDİR?

Kemal Gökalp Akpir, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Gaziemir belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ GAZİEMİR ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Gaziemir adayı belli oldu. DEVA Partisi Gaziemir Belediye Başkan Adayı Kemal Gökalp Akpir oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.