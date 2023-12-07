İzmir'de Otomobil Galerisine Silahlı Saldırı: 4 Tutuklama

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir otomobil galerisine pompalı tüfekle ateş açan maskeli şüpheli ve onunla hareket ettikleri 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde 30 Kasım'da otomobil galerisine pompalı tüfekle ateş açan maskeli şüpheli ve onunla hareket ettikleri belirlenen 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Olay, geçen 30 Kasım saat 03.00 sıralarında Beyazevler Mahallesi 556 Sokak'taki otomobil galerisinin önünde meydana geldi. Maskeli bir şüpheli, iddiaya göre alacak meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan kişinin sahibi olduğu oto galerisine pompalı tüfekle ateş açıp, kaçtı. İş yerinin camları kırılırken, ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan olayın, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde yüzü maskeli şüphelinin pompalı tüfekle ateş açıp, kaçtığı görüldü. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 400 güvenlik kamerası tek tek incelenirken 840 saatlik izleme yapıldı. Olayı gerçekleştiren şüphelinin İ.Ö. olduğu, Y.Ç., A.E., ve N.Ç.'nin de olayın şüphelisi olduğu belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.(DHA)