İzmir'de Apartmandan Scooter ve Eşyalar Çalındı

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir apartmandan scooter, soundbar ve valiz çalan bir kişinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki bir apartmandan scooter, soundbar ve valiz çalan bir kişinin apartmanın güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerden şüphelinin çaldıkları eşyalarla birlikte scootera binerek uzaklaştığı da belirlendi. Polis, şikayet üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı,

Atıfbey Mahallesi Etiler Caddesi üzerindeki bir apartmanda, geçen 29 Kasım'da saat 10.00 sıralarında gelen kimliği belirsiz bir kişi, daire kapıları önündeki bir scooter, valiz ve soundbarı çaldı. Çaldığı valiz ve soundbarı da yüklediği scootera binen şüpheli, adından olay yerinden uzaklaştı. O anlar binanın güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. Hırsızlığın fark edilmesinin ardından durum polise bildirildi. Soruşturma başlatan polis, görüntülerden 20-25 yaşlarında olduğu sanılan ve rahat tavırlarıyla dikkati çeken beyaz ceketli, siyah pantolonlu şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.