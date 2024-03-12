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Murat Biçer kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı Murat Biçer kaç yaşında, nereli?

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Murat Biçer kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı Murat Biçer kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı Murat Biçer'in kim olduğu hakkında bilgi arayışı artıyor. Biçer'in yaşamı, nereli olduğu ve politik kariyeri hakkında detaylar merak ediliyor.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Yeniden Refah Partisi İzmir Gaziemir Belediye Başkan adayı ise Murat Biçer. Murat Biçer kimdir? Murat Biçer nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MURAT BİÇER KİMDİR?

Murat Biçer, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi İzmir Gaziemir Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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