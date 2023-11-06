İzmir'de uyuşturucu operasyonunda tutuklama
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İzmir'in Gaziemir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Operasyonda 2 kilo 450 gram kokain, terazi ve 7 bin 500 dolar ele geçirildi.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimat ve koordinesinde Gaziemir ilçesinde belirlenen bir eve operasyon düzenledi.
Aramada, 2 kilo 450 gram kokain, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 500 dolar ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
İşlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa