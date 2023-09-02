İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan Ulaştırma Okulu civarında çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına 2 uçak, 5 helikopter, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 4 dozerle müdahale edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın büyümeden söndürüldü.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde Ulaştırma Okulu civarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ulaştırma Okulu civarında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yönlendirildiği bölgede, yangına 2 uçak, 5 helikopter, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 4 dozerle müdahale edildi.
Ekipler yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını büyümeden kontrol altına aldı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.