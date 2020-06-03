Otomobilin yoldan çıkarak bariyere çarpması kameraya yansıdı
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Otomobilin yoldan çıkarak bariyere çarpması kameraya yansıdı

Anadolu Otoyolu'nun Gerede geçişinde kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarpması araç kamerasınca kaydedildi.

Otomobilin yoldan çıkarak bariyere çarpması kameraya yansıdı
03.06.2020 13:13 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:13

Anadolu Otoyolu'nun Gerede geçişinde kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarpması araç kamerasınca kaydedildi.

Otoyolun İstanbul istikametinde ilerleyen bir otomobil, yağışın da etkisiyle yoldan çıkarak refüjdeki bariyere çaptı.

Kaza, bölgede seyir halindeki bir aracın kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, hızla ilerleyen otomobilin yağışın da etkisiyle kontrolden çıkarak bariyere çarpması yer alıyor.

Kayıtlarda, sürücünün kaza sonrası otomobilden kendi imkanlarıyla çıktığı da görülüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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