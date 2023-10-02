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Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı Tamamlandı

Bolu'nun Gerede ilçesinde her yıl düzenlenen Hayvan ve Emtia Panayırı tamamlandı. Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, panayırın bölgenin en önemli etkinliği olduğunu belirtti.