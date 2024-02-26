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Arkut Cup Uluslararası Kayaklı Koşu Yarışması Tamamlandı

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Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Bolu'nun Gerede ilçesinde düzenlenen Arkut Cup Uluslararası Kayaklı Koşu Yarışması 2 gün süren mücadelelerin ardından tamamlandı. 18 ilden 300 sporcunun katıldığı yarışmada, 48 genç sporcu madalya kazandı.

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Bolu'nun Gerede ilçesinde düzenlenen Arkut Cup Uluslararası Kayaklı Koşu Yarışması 2 gün süren mücadelelerin ardından tamamlandı. 18 ilden 300 sporcunun katıldığı yarışmada, 48 genç sporcu madalya kazandı.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığı tarafından, 23-25 Şubat 2024 tarihlerinde Arkut Cup Uluslararası Kayaklı Koşu Yarışması Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan Gerede Arkut Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'nde düzenlendi. Arkut Cup Uluslararası Kayaklı Koşu Yarışması 2 gün süren mücadelelerin ardından tamamlandı. 18 ilden 300 sporcu yarışmaya katıldı. 12 yaşından 20'li yaşlara kadar sporcunun katıldığı turnuvada 48 genç madalya kazandı. 48 madalyanın 27'sini Bolulu genç sporcular kazanarak turnuvada başarı gösterdi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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