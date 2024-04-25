Gerede'de yangın sonrası fidan dikimi yapıldı
Bolu'nun Gerede ilçesinde geçen yıl çıkan yangında zarar gören ormanlık alana fidan dikimi gerçekleştirildi. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, 2 bin fidan toprakla buluştu.
Bolu'nun Gerede ilçesinde, geçen yıl çıkan yangında zarar gören ormanlık alana fidan dikimi yapıldı.
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından "küllerinden doğan ormanlar" sloganıyla Danişmentler Yaylası'nda, fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Geçen yıl çıkan yangında zarar gören 2 hektarlık alana, Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, orman personeli, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından 2 bin fidan dikildi.
Daha sonra etkinliğe katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.