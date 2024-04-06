Bolu'da 2 Milyon 500 Bin Liralık Kuyumcu Soygununda 1 Kişi Yakalandı

Bolu'nun Gerede ilçesinde 2 milyon 500 liralık kuyumcu soygunuyla ilgili 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Gerede ilçesinde geçtiğimiz ay yaşanan 2 milyon 500 bin liralık altının çalındığı kuyumcu soygunuyla ilgili polis ekipleri İstanbul'da operasyon yaptı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Gerede Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 4 kişi olarak değerlendirdikleri soygunda tespit edilen D.C. isimli şahsa operasyon düzenlendi. İstanbul'da yakalanan şahıs ifadesinin ardından Gerede adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BOLU