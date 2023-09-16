Bolu Gerede'de Ormanda Yangın Çıktı

Bolu'nun Gerede ilçesinde Zeyneller Yaylasında bulunan ormanda yangın çıktı. Helikopter ve arasözlerle yangına müdahale sürüyor.

Bolu'nun Gerede ilçesinde Zeyneller Yaylasında bulunan ormanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri ve helikopter sevk edildi. Arasözler ve helikopter ile yangına müdahale sürüyor. - BOLU