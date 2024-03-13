Bolu'da takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Bolu'nun Gerede ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.
Bolu'nun Gerede ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunda Gerede'den Karabük istikametine seyreden Süleyman A. idaresindeki 55 ABJ 927 plakalı otomobil, Çağış köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken otomobildeki Emine Ş, Miyase A, Filiz A. ve Ali Niyaz Ş. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.