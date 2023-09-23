EDİRNE-POSTA GÜVERCİNİ YARIŞMASINDA, 1'İNCİ OLAN GÜVERCİN SAHİBİNE ALTIN KEMER KAZANDIRDI

EDİRNE'de bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Edirne Golden Cup Posta Güvercini Yarışması'nın 6'ncı ve final etabı, Bolu'nun Gerede ilçesinden salınan kuşların Edirne'ye ulaşmasıyla sona erdi. Şampiyonada birinci olan güvercin, toplam 505 kilometre mesafeyi 9 saatte kat ederken, sahibine 300 bin TL ve altın kemer kazandırdı.

Edirne'de geleneksel hale gelen, 3'üncü Uluslararası Golden Cup Posta Güvercini Yarışması, final etabıyla sona erdi. Toplam 1500 güvercinle başlayan şampiyonada yarı final dahil 5 etapta yarış yapıldı. Eleme usulü yapılan yarışlar sonunda finale toplam 429 güvercin katıldı. Bolu'nun Gerede ilçesinden sabah 07.22'de salınan kuşlardan ilki, 9 saatlik uçuşun ardından akşam 16.20'de Edirne'ye ulaştı. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Tayfun Çağlayandere'nin güvercini şampiyonada birinciliği göğüslerken, sahibine 300 bin lira para ödülü ve altın kemer kazandırdı.

'YAVRUYKEN ALIP YARIŞA HAZIRLIYORUZ'

Edirne Golden Cup yarış organizatörü Cesur Pakarda, yarışların hazırlığının mart ayında başladığını anlatarak, Kuşlarımızın toplama tarihleri Mart ve Nisan ayları. Bu iki ay süre içerisinde yavru kuşları topluyoruz. Anne ve babasından yemden ayrılmış yavruları alıp bize getiriyor yarışmacılar. Ülkemizin her bölgesinden olduğu gibi Avrupa'dan da kuşlarımız var. Onları burada hem kümese alıştırıyoruz hem de uçum yaptırıyoruz. Ardından antrenmanlarımız başlıyor. Toplam 10 etap antrenmandan sonra yarış organizasyonumuz başlıyor. Yarışımız toplam 6 etaptan oluşuyor. İlk etabımız 100 kilometreden oluşuyor, 130, 170, 250, 345 ve son olarak 505 kilometreden salıyoruz. Bugün final etabımız olan 505 kilometreyi uçuyor kuşlarımız. Bolu'nun Gerede ilçesinden salındı sabah 7.22'de, şimdi dereceye girecek kuşları bekliyoruz dedi.

'ARKADAŞLARIMIZIN HEPSİ BİRER BAŞPEHLİVAN'

Şampiyonada birinci olan kuşun sahibine altın kemer verme nedenlerini de anlatan Pakarda, Birinci olan arkadaşımız 300 bin lira ödül ve altın kemer kazanıyor. Biliyorsunuz Edirne'de Kırkpınar'da başpehlivana altın kemer veriliyor. Bizim de bu posta güvercinine gönül veren arkadaşlarımız da hepsi birer başpehlivan. Bu nedenle biz de Edirne'ye ve Kırkpınar'a özgü altın kemerimizi her yıl ebedi olarak birinci olana veriyoruz diye konuştu.

'1 MİLYON LİRAYA KUŞ SATILAN YERLER OLDU'

Yarışlarda derece yapan kuşların yüksek rakamlara alıcı bulduğunu da belirten Pakarda, Burada birinci gelen kuşa katılımcı arkadaşlar tarafından bir fiyat veriliyor. En yüksek fiyatı veren kuşu alıp, damızlık olarak yetiştirebiliyor. Yani öyle fiyatlar var ki, Avrupa ülkelerinde 1 milyon liraya bile kuş satılan yerler oldu. Buradakiler de doğal olarak değerleniyor ifadelerini kullandı.

'MADDİ OLARAK ÇOK İLGİ GÖRÜYOR'

Yarışmaya Manisa'dan katılan Fethi Göker de kuş beslemenin en büyük hobisi olduğunu belirtti. Göker, Bizim buradaki ortak hobimiz yarış kuşları beslemek. Ben perşembe gününden, 2 gün önceden çıkıp buraya geldim. Büyük olasılıkla yarın döneceğim. Bugün yarışımız var, çok heyecanlıyız, aynı zamanda iddialıyız. Türkiye'nin her yerinden gelen arkadaşlarımız var, burada hasret gideriyoruz. Birlik ve beraberliğimizi sağlam tutuyoruz. İnşallah kuşlarımız da hayırlısıyla gelir. Kimin kuşu birinci gelirse gelsin, sıkıntı yok geleni tebrik edip sevincine ortak oluruz. Buradaki kuşlar maddi olarak da çok ilgi görüyor. Ben iki sene önce 5500 avro para verdim şampiyon kuşa. Aşağı yukarı günümüz parasıyla 170 bin liraya denk geliyor. Burada da bu fiyatlara gidebilir, hayırlısı olsun diyorum. Bu hobiye değiyor. Biz bu aldığımız kuşları damızlık yapıp, şampiyon kuş yetiştirmeye çalışıyoruz dedi.

'BİZ BUNA SPOR OLARAK BAKIYORUZ'

Yarışmanın final etabını kazanan güvercinin sahibi Tayfun Çağlayandere ise İstanbul'da olduğu için ödülünü onun yerine alan arkadaşı İsmail Fırtına, çok mutlu olduklarını söyledi. Fırtına, Çok heyecanlıyız, çok güzel bir duygu. 505 kilometrelik bir yarışta ortalama dokuz saatlik bir uçum oldu. Şu ana kadar kümesine dönen tek kuş. O da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. İyi kanlara yatırım yapmak, iyi kanlarla çalışmak her zaman kazandıran bir faktör. Bizi burada motive eden etken kuşlarımızın derece ve başarı yapmaları. Bu bir spor zaten. Biz buna bir spor olarak bakıyoruz. Bunlardan herhangi beklentimiz yok. Herhangi bir çıkar karşılığında da yapmıyoruz. Sadece beklentimiz kuşlarımız bu tarz yarışlarda ödül kazandığı takdirde bizleri mutlu ediyor. Aynı zamanda Türkiye ve dünyada tanınmamızı sağlıyor. Çünkü bu kuşlar dünya çapında rağbet gören kuşlar şeklinde konuştu.

Yarışmanın sonunda, etap birincileriyle dereceye girenlerle, yarışma birincisine ödülleri Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan tarafından verildi. Gürkan, dereceye girenleri tebrik etti. (DHA)