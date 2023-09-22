Bolu'da Huzurevinde Zehirlenme: 4 Kişi Yoğun Bakımda

Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan huzurevinde yemekten zehirlenen 33 kişiden 4'ü, yoğun bakıma alındı. Yaşlıların ishal, kusma ve mide bulantısı şikayetleri devam ediyor.

Bolu'nun Gerede ilçesinde 54 kişinin kaldığı huzurevinde yemekten zehirlenen 33 kişiden 4'ü, yoğun bakıma alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gerede ilçesi Kitirler Mahallesi'ndeki Esentepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 54 kişiden, önceki gün akşam yemeği yedikten sonra ishal, kusma ve mide bulantısı şikayeti görüldü. İlk etapta 18 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle Gerede Devlet Hastanesi'ne ve Bolu şehir merkezindeki hastanelerde tedaviye alındı. Aradan geçen bir sürenin ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılanların sayısı 33'e yükseldi.

Yaşı 80'in üzerinde olan ve zehirlenmeyi daha ağır geçiren 4 kişi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Vatandaşların ishal ve kusma şikayetlerinin devam ettiği ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. - BOLU