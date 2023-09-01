Gerede'de devrilen kum yüklü tır ulaşımı aksattı

Bolu'nun Gerede ilçesinde devrilen kum yüklü tır, Karabük-Gerede kara yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu. Tır sürücüsü hafif şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ulaşım tek şeritten sağlanmaya başlandı.