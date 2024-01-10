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Gerede'de İşyerinde Çıkan Yangın Söndürüldü

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Bolu'nun Gerede ilçesinde bir işyerinin çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sebebiyle çatının bir kısmı zarar gördü.

Bolu'nun Gerede ilçesinde bir işyerinin çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Demirciler Mahallesi'nde eski tabakhaneler mevkiinde bulunan bir iş yerinin çatısında yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Gerede Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından çatıda çıkan yangına müdahale edildi. Yangın sebebiyle çatının bir kısmı zarar gördü. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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