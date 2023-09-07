Bolu'da Kontrolden Çıkan Araç Beton Duvara Çarptı
Bolu'nun Gerede ilçesinde D-100 kara yolunda meydana gelen kazada, hafif ticari araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton duvara çarptı. Sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Bolu'nun Gerede ilçesinde D-100 kara yolunda kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki beton duvara çarptı. Kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Gerede ilçesi D-100 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 19 LD 968 plakalı hafif ticari araç, Ankara il sınırında kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan hafif ticari araç, yol kenarındaki beton duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerinde sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye götürüldü.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU