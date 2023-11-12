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Gerede'de çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan örtü yangını, hızlı müdahale ile büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlükleri tarafından yangına müdahale edildi ve alevler kontrol altına alındı.