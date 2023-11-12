Gerede'de çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
Yaşam Haberleri
Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan örtü yangını, hızlı müdahale ile büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlükleri tarafından yangına müdahale edildi ve alevler kontrol altına alındı.
Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan örtü yangını büyümeden söndürüldü.
Anadolu Otoyolu'nda ilerleyen sürücüler, Gerede ilçesi Cankurtaran mevkisinde yol kenarındaki otluk alandan alevlerin yükseldiğini fark etti.
İhbar üzerine olay yerine Gerede, Yeniçağa ve Dörtdivan belediyeleri itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlükleri arazözleri sevk edildi.
Şiddetli rüzgarın da etkili olduğu bölgede kısa sürede büyüyen alevler, ekiplerin müdahalesiyle yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ekipler, yangın bölgesinde gün aydınlanana kadar soğutma çalışması gerçekleştirdi.