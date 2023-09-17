Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı'nda Kaz Eti Yeme Yarışması Düzenlendi

Bolu'nun Gerede ilçesindeki Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı'nda kaz eti yeme yarışması düzenlendi. 9 yarışmacının katıldığı yarışmayı Ayhan Bayar birinci olarak tamamladı. Protokol üyeleri dereceye giren yarışmacılara altın ödüllerini takdim etti.