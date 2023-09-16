Gerede'de Orman Yangını Söndürülmeye Çalışılıyor

Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor. Gerede-Ankara yolu Aktaş bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Öte yandan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Gerede merkezden de görülebiliyor.