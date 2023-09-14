Gerede'de bir evin bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Bolu'nun Gerede ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Ev sahibinin dumanları fark etmesi üzerine durum 112 Acil Durumu Merkezi'ne bildirildi. İtfaiye ekipleri yangına erken müdahale ederek ev yangının önüne geçti.

Bolu'nun Gerede ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Olay, Dayıoğlu Mahallesi Karapınar Caddesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, soba yakılan evin gece saatlerinde bacasında biriken kurumlar sebebiyle yangın çıktı. Ev sahibinin dumanların olduğunu fark etmesi üzerine durum 112 Acil Durumu Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince, baca yangınına çatıdan ve ev içerisinden müdahale edildi. Yangın sebebiyle evin bacasında ve bacaya yakın kısımda bulunan eşya dolaplarında hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yangına erken müdahalesi muhtemel ev yangının önüne geçti. - BOLU