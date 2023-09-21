Bolu'daki Huzurevinde Zehirlenme Şüphesi

Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan huzurevinde kalan yaşlılardan 33'ü zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. Sağlık durumları iyi olan yaşlılar tedbir amaçlı müşahede altında tutuluyor.

Bolu'nun Gerede ilçesinde huzurevinde kalan yaşlılardan 33'ü zehirlenme şüphesiyle hastanelere götürüldü.

İlçede yer alan 54 kişinin kaldığı Esentepe Huzurevi sakinlerinden bazılarında dün akşam saatlerinde mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleri baş gösterdi.

Rahatsızlanan 23 kişi, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gün içinde kendini iyi hissetmeyen 10 huzurevi sakini daha hastanelere götürüldü.

Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen yaşlıların, tedbir amaçlı müşahede altında tutulduğu belirtildi.

Bu arada İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri, zehirlenme ihtimaline karşı huzurevindeki gıdalardan ve içme suyundan numune aldı.